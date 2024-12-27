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В Белгородской области в результате атак дронов ранены три человека

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Белгородской области воздушным атакам подверглись населенные пункты в четырех районах, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Борисовка Волоконовского района подверглось атакам двух дронов-камикадзе. В результате детонации одного из них о легковой автомобиль ранены двое. Мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram.

Машина получила повреждения, также посекло еще один припаркованный автомобиль.

"Второй дрон сдетонировал в административном здании. В результате взрыва сильно повреждены входная группа и фасад, также выбиты окна", - добавил Гладков.

Еще один белгородец пострадал в результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе.

"В селе Муром БПЛА атаковал движущийся автомобиль. Ранен водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. Машина полностью уничтожена огнем", - проинформировал губернатор.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и ограждение.

В селе Грузское Борисовского района в результате атаки беспилотника на территории сельхозпредприятия поврежден припаркованный автобус.

В поселке Малиновка Белгородского района вследствие прилета боеприпаса повреждены кровля и окна пристройки дома. Кроме того, посечена крыша надворной постройки.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Муром Борисовка
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