В Москве ФСБ предотвратила взрыв в отделе полиции

Подозреваемые убиты при задержании

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве при задержании убиты подозреваемые участники ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) в Афганистане - "Вилаят Хорасан" (запрещена в России), готовившие взрыв в одном из отделов полиции региона, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "злоумышленники попали в поле зрения органов безопасности как лица, осуществлявшие сбор сведений о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе МВД России в городе Москве". "Присягнув на верность "Исламскому государству", приобрели автотранспортное средство и поместили в него газовые баллоны с пропаном, после чего приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ)", - уточняется в сообщении.

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - сообщили в ЦОС.

По факту следствие управления ФСБ по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по статьям о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 205 УК) и участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

"В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ.