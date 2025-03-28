ФСБ сообщила о предотвращении теракта в столичном административном здании

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании ранее судимого гражданина РФ, который по заданию украинских спецслужб планировал заложить взрывное устройство в административном здании в Москве.

Задержанный в столице мужчина 1972 года рождения был ранее судим по статьям 105 "Убийство", 163 "Вымогательство", 161 "Грабеж" УК России, он намеревался подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

Мужчина сообщил, что "в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий", сообщили в ФСБ.

"После совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ", - добавили в ЦОС.

У задержанного, по данным спецслужбы, изъято самодельное взрывное устройство, готовое к применению, массой в 5 кг, на основе аммонала, с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 "Покушение на теракт" и ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК России.

"Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - подчеркнули в ФСБ.