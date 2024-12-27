Аэропорт "Пулково" опробует беспилотные платформы для доставки багажа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" начал тестирование доставки багажа с помощью беспилотных колесных роботов производства "Дронсхаб групп", сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково").

Автономные роверы полностью разработаны и произведены в России, оснащены отечественным программным обеспечением.

"На пилотном этапе устройства будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа. В перспективе возьмут на себя функции навигации и будут помогать пассажирам ориентироваться в терминале", - говорится в сообщении.

В рамках тестирования управление платформами будет осуществляться удаленно оператором. После обучения, которое продлится до полугода, техника будет работать полностью автономно.

Наземная беспилотная платформа может перевозить грузы массой до 300 кг и буксировать тележки весом до 500 кг.

"Внедрение автоматизации, роботизации и биометрии позволит решить ряд важных задач, среди которых повышение производительности труда и кастомизация сервиса для пассажиров и авиакомпаний", - прокомментировал гендиректор ВВСС Леонид Сергеев.

"Дронсхаб групп" - российская группа технологических компаний, с 2016 года разрабатывает и производит автономные роверы многоцелевого применения, программное обеспечение и модули для робототехники, автономной наземной инфраструктуры.

В 2023 году "Пулково" обслужило рекордные 20,4 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". По прогнозам ВВСС, в текущем году показатель может вырасти до 21 млн пассажиров. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".