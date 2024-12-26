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В Москве испытания поезда метро с элементами беспилотного управления начнут в 2025 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве первый этап испытаний поезда метро с элементами беспилотного управления начнется в следующем году, сообщил журналистам заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В 2025 году начнем тестировать в городе еще один беспилотный трамвай и приступим к первому этапу испытаний поезда метро с элементами беспилотного управления", - сказал он.

Отвечая на вопрос, на какой линии метро могут запустить такой поезд, заммэра уточнил, что пока линию не определили, но "скорее всего, это будет либо БКЛ, либо кольцевая линия, может, совсем новая линия". Цель заключается в том, чтобы поезд мог ездить на любой линии. Испытания будут проводить на менее загруженных участках, добавил Ликсутов.

Первый в России беспилотный трамвай проехал уже более 2,8 тысячи км по улицам Москвы и за время испытаний ни разу не нарушил правила дорожного движения. К концу 2025 года в столице беспилотный трамвай начнет работать в полностью автономном режиме с пассажирами на маршруте.

Максим Ликсутов Москва
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