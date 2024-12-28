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Правительство установило квоты на 2025 г. на экспорт зерна, масла и шрота из новых регионов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило на 2025 год тарифные квоты на беспошлинный экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, а также подсолнечного масла и шрота из четырех новых регионов РФ за пределы ЕАЭС.

Как сообщается в постановлении, подписанном 26 декабря и размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, квота на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из Донецкой народной республики составит 150 тыс. тонн, Луганской народной республики - 140 тыс. тонн, Запорожской области - 1 млн тонн, Херсонской области - 700 тыс. тонн.

Квота на беспошлинный экспорт масличной продукции установлена для Запорожской области: 25 тыс. тонн - на экспорт подсолнечного масла и 35 тыс. тонн - подсолнечного шрота.

Квота будет действовать в течение всего года - с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Использование тарифной квоты возможно на основании разовой лицензии, которую будет выдавать Минпромторг РФ. Распределение квот поручено высшему должностному лицу субъекта РФ.

Минпромторг Херсонская область Запорожская область ЛНР ДНР
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