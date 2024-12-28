Правительство установило квоты на 2025 г. на экспорт зерна, масла и шрота из новых регионов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило на 2025 год тарифные квоты на беспошлинный экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы, а также подсолнечного масла и шрота из четырех новых регионов РФ за пределы ЕАЭС.

Как сообщается в постановлении, подписанном 26 декабря и размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, квота на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из Донецкой народной республики составит 150 тыс. тонн, Луганской народной республики - 140 тыс. тонн, Запорожской области - 1 млн тонн, Херсонской области - 700 тыс. тонн.

Квота на беспошлинный экспорт масличной продукции установлена для Запорожской области: 25 тыс. тонн - на экспорт подсолнечного масла и 35 тыс. тонн - подсолнечного шрота.

Квота будет действовать в течение всего года - с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Использование тарифной квоты возможно на основании разовой лицензии, которую будет выдавать Минпромторг РФ. Распределение квот поручено высшему должностному лицу субъекта РФ.