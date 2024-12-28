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Что случилось этой ночью: суббота, 28 декабря

"Роснефть" продлила полномочия Сечина, Украина получит помощь на $1,25 млрд, израильтяне сожгли больницу в Газе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Воронежской области из-за падения беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, было нарушено движение поездов. Для ликвидации последствий атаки был создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. К утру движение восстановили. Всего в ночь на субботу средства ПВО сбили 56 украинских беспилотников над тремя областями РФ.

- Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Игоря Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет. Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров.

- США направят Украине новый пакет военной помощи на $1,25 млрд до ухода президента Джо Байдена со своего поста 20 января, сообщило AP со ссылкой на источники. По их данным, он будет включать "значительное количество боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK.

- Правительство РФ установило тарифные квоты на беспошлинный экспорт в 2025 году пшеницы, ячменя, кукурузы, а также подсолнечного масла и шрота из четырех новых регионов РФ за пределы ЕАЭС.

- Армия обороны Израиля в ходе операции сожгла больницу "Камаль Адван" в секторе Газа, сообщило AP со ссылкой на информацию Минздрава анклава. "В результате (...) налета на "Камаль Адван" это последнее крупное медицинское учреждение в северной части Газы было выведено из строя", - проинформировала ВОЗ.

- Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Охотском море возле Курильских островов. Эпицентр находился в 28 км западнее о. Симушир на глубине 160 км. Сейсмособытие ощутили на о. Шикотан (Южные Курилы) силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

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