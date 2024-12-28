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Совладелец ТГК-14 Мясник покинул пост гендиректора материнской компании

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Один из совладельцев АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, ей принадлежит 75,16% ПАО "ТГК-14") Виктор Мясник покинул пост гендиректора ДУК, сообщает пресс-служба генкомпании по итогам заседания совета директоров, на котором был представлен новый гендиректор.

Главой ДУК стал Евгений Николаев. При этом в штате ТГК-14 нет должности гендиректора, генерирующей компанией управляет ДУК.

Совет директоров ТГК-14 также ввел новые должности директоров по различным направлениям. Так, продажами электроэнергии на оптовом рынке будет руководить Андрей Портнягин, информационными технологиями - Ольга Мазурик, экологической политикой и окружающей средой - Екатерина Финогеева, корпоративной политикой - Юлия Кирьянова, ремонтом - Максим Попов. Главным инженером назначен Сергей Мишанин.

Кроме того, совет директоров одобрил заключение договоров на поставку угля, общий объем которого для объектов генерации Забайкальского края и Бурятии в 2025 году составит свыше 3,4 млн тонн.

Как сообщалось, совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Константин Люльчев (78%) и Виктор Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал/ч.

ДУК Виктор Мясник
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