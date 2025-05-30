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Председатель совета директоров ТГК-14 Люльчев арестован

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Читы арестовал по 28 июля председателя совета директоров и основного владельца ПАО "ТГК-14" Константина Люльчева.

"Сегодня Люльчеву Центральный районный суд Читы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 июля. Завтра в 16:00 будет избираться мера пресечения Мяснику (Виктор Мясник - член совета директоров и совладелец ТГК-14 - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в объединенном пресс-центре судов Забайкальского края.

О задержании Люльчева "Интерфаксу" 29 мая сообщили в правоохранительных органах. Уголовное дело в его отношении возбуждено УМВД по Забайкальскому краю по материалам Службы экономической безопасности ФСБ России.

По данным источника, задержание Люльчева связано с его незаконными действиями в отношении ТГК, а также кредитной деятельностью. По делу уже признаны потерпевшими ряд организаций, в том числе банк ПСБ.

"Претензии следователей к Люльчеву также связаны с завышением энерготарифов на территории Забайкалья и Бурятии", - сказал агентству еще один осведомленный источник.

Главе совета директоров ТГК-14 вменяется ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Если вина Люльчева будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Компания в своем телеграм-канале после появления информации о задержании Люльчева сообщила, что работает штатно, совет директоров компании намерен вскоре обсудить ежегодный план работ.

По данным ТГК-14 на 10 апреля 2025 года, 79,28% акций компании принадлежит АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК), остальной частью владеют различные физлица и юрлица (в том числе free float). Совладельцами ДУК, по данным ТГК-14, являются бывший глава департамента корпоративных финансов РЖД - экс-гендиректор ООО "Синара-Шкода" Люльчев (78%) и Мясник (22%). Последний в 2015-2017 годах был гендиректором ТГК-14, затем его назначили руководителем дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог - филиала ОАО "РЖД".

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 065 Гкал.ч.

ТГК-14 Забайкальский край Виктор Мясник Константин Люльчев
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