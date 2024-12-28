В СВР заявили о планируемых спецслужбами США и Великобритании атаках на базы РФ в Сирии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спецслужбы США и Великобритании планируют атаки на российские военные базы в Сирии для обеспечения собственного доминирования в регионе, сообщило пресс-бюро СВР России.

"По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке. В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении пресс-бюро.

Там отмечается, что "этому, однако, препятствует военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности".

"С тем, чтобы устранить эту "помеху", британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ), освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время. Кроме того, они получили, по сути, бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии", - отмечается в заявлении пресс-бюро СВР.

"По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГИЛ, о чем боевиков заранее уведомляют", - заявили в пресс-бюро СВР.

В заявлении также говорится: "В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов".

"Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу. Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ - нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются", - отметило пресс-бюро СВР.