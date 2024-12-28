Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Путин и Алиев обсудили произошедшее с самолетом в Актау, "Газпром" анонсировал прекращение поставок в Молдавию, утверждена новая Стратегия противодействия экстремизму в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ. Как сообщили в Кремле, в разговоре было отмечено, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, который был атакован украинскими БПЛА, российские средства ПВО отражали эти нападения. Ильхам Алиев в ходе разговора заявил, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета, характер ранения пассажиров подтверждают факт внешнего вмешательства.

- "Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева. Российская компания отметила, что "АО "Молдовагаз" регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту.

- Глава Минтруда РФ анонсировал дополнительное увеличение пенсий в феврале по уровню фактической инфляции за 2024 год.

- Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму.

- "Азимут" отменил рейсы в Азербайджан из-за отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджи. Это сделано в связи с отзывом разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана. Между тем "Туркменские авиалинии" сообщили о приостановке полетов между Ашхабадом и Москвой до конца января 2025 года.

- Режим ЧС регионального характера введен в Крыму из-за разлива мазута. В Кремле экологическую ситуацию в акватории Черного моря назвали критической, глава МЧС РФ призвал ускорить ликвидацию последствий ЧС с разливом мазута.

- В СВР заявили о планируемых спецслужбами США и Великобритании атаках на базы РФ в Сирии. В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии, отметили в спецслужбе.

- Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва. На срочную службу направлено 133 тыс. человек. В новые регионы РФ срочники не направлялись.