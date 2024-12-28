Принято постановление правительства для ограничения телефонного мошенничества

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, отменяющее выдачу лицензий на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которыми часто пользовались мошенники для звонков с подменой номера, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По информации пресс-службы, "чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку она позволяла подменять номера".

"Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьёзно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи", - заявляет пресс-служба кабинета министров.

В сообщении подчеркивается, что это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи.

"Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи", - поясняет пресс-служба правительства.

Для борьбы с голосовыми звонками с подменой номеров в сетях операторов связи в конце 2022 года Роскомнадзором была запущена система "Антифрод". По состоянию на 24 декабря, к ней подключены все операторы связи, а с её помощью было заблокировано более 1 млрд звонков от мошенников, сообщала пресс-служба ведомства.