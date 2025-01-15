В Думе создадут рабочую группу по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду поручил создать межфракционную рабочую группу по противодействию мошенникам, обманывающим граждан по телефону или с использованием интернета.

"Думаю, что все коллеги поддержат. Давайте продумаем, кто у нас должен возглавить эту группу, кто должен войти в нее", - сказал Володин при обсуждении проекта закона о "периоде охлаждения" при выдаче потребительских кредитов гражданам.

В ходе дискуссии с соответствующим предложением выступили депутаты от различных фракций.

По мнению председателя Госдумы, эта группа может заняться не только вопросами защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества, но и обсуждать вопросы, связанные с технологиями искусственного интеллекта и теми потенциальными вызовами, которые они в себе несут.

"Когда речь идет об искусственном интеллекте, сейчас могут голос копировать, компилировать; завтра сделают так, что человек вроде говорит эти слова, а на самом деле он не говорил, но будет уже и видео и многое другое, поэтому давайте мы действительно начнем работать на перспективу", - отметил Володин.

Кроме того, председатель Госдумы предложил подумать над усложнением процедуры перечисления средств на счета банка-получателя ко второму чтению законопроекта о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам.

"Время для анализа, принятия решения, время для того, чтобы еще раз все продумать, позволит кого-то вывести из-под действия мошеннических схем. Но, когда средства перечислены, банк-получатель, допустим, если дальше уже не будет их перечислять либо фирмам-однодневкам, либо обналичивать, также мы можем ввести какую-то временную норму, когда средства должны находиться на счете банка-получателя с тем, чтобы немного об этом подумала и кредитная организация, и на себя часть ответственности взяла. Ведь, когда мы говорим о денежных средствах, они хранятся все на счетах банков. И здесь не только надо, чтобы человек думал об их сохранности", - сказал Володин.

Он также предложил при рассмотрении законопроекта во втором чтении пригласить представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центрального банка, Минцифры – правоприменителей и ведомства, которые постоянно сталкиваются с жалобами граждан на мошенников.