Минтранс намерен отменить льготные коэффициенты "Платона" к 2028 году

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Льготный понижающий тарифный коэффициент госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автодорогам "Платон", который применялся с 2017 года для адаптации бизнеса к работе системы, планируется постепенно отменить к 2028 году, что позволит обеспечить поступление в Федеральный дорожный фонд дополнительных 242,9 млрд руб. за 5 лет, сообщил Минтранс РФ.

Тариф госсистемы "Платон" с 1 февраля 2024 года был повышен на 21 копейку, или на 7,39% - с 2,84 руб./км до 3,05 руб./км. В середине июля Росавтодор известил перевозчиков о возможном размере следующей индексации, которая должна планово состояться с 1 февраля 2025 года. Прогнозировался рост тарифа на 16 копеек, или на 5,25%, - с нынешних 3,05 руб./км до 3,21 руб./км.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, опубликован накануне для общественного обсуждения, оно продлится до 27 января. В пояснительной записке отмечается, что проект был подготовлен по итогам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, которое состоялось в конце августа.

"Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 руб./км. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу - понижающий коэффициент 0,51, который действует уже более 9 лет. В настоящее время предлагается поэтапно отказаться от практики использования скидки при расчете платы за проезд грузового транспорта по федеральным дорогам. Предполагается, что с 1 февраля 2026 года с учетом ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции размер платы составит 5,1 руб./км", - говорится в сообщении Минтранса.

Полностью отказаться от использования понижающего коэффициента к тарифу "Платона" предлагается с 1 февраля 2028 года.

Соответствующие изменения, по оценке министерства, позволят за 5 лет обеспечить поступление в Федеральный дорожный фонд дополнительно в общей сложности 242,9 млрд руб., в том числе: в 2026 году - 24,6 млрд руб., в 2027 году - 28,2 млрд руб., в 2028 году - 58,2 млрд руб., в 2029 году - 63,4 млрд руб., в 2030 году - 68,6 млрд руб.

"Это позволит увеличить объемы ремонта и поддерживать федеральные дороги в нормативном состоянии. За счет этого будет обеспечено достижение показателя по доле автомобильных дорог федерального значения, находящихся в нормативном состоянии, на уровне не менее 85%", - отмечается в сообщении министерства.

Оператором "Платона" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания на начало года принадлежала АО "РТ-Инвест" (50%) и его гендиректору Андрею Шипелову (19%), а также возглавляющему ее Антону Замкову (31%). Доля Замкова в РТИТС увеличилась в конце 2023 года, когда бизнесмен Игорь Ротенберг продал ему свои 23,5%. РБК писал со ссылкой на знакомого с деталями сделки источника, что продажа доли Ротенберга в РТИТС состоялась в рамках "реализации плана по выходу из актива".

Как сообщал Минтранс РФ, к началу текущего года в госсистеме "Платон" были зарегистрированы свыше 1,8 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 820 тыс. грузоперевозчиков. За время работы "Платона" с конца 2015 года к началу 2024 года в Федеральный дорожный фонд поступило более 250 млрд руб., которые направлялись на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог общего пользования. В частности, за 2023 год было собрано 49 млрд руб., которые пошли на ремонт порядка 1,1 тыс. км автомобильных дорог в российских регионах.