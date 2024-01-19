Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован на 21 копейку (на 7,39%): с текущих 2,84 руб./км до 3,05 руб./км, сообщил Минтранс РФ.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. Росстат сообщал, что инфляция в России за 2023 год составила 7,42%.

Росавтодор в июле 2023 года традиционно публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым тогда предполагалось, что с февраля 2024 года тариф "Платона" вырастет лишь на 15 коп., до 2,99 руб./км.

Индексация тарифа госсистемы "Платон" в утвержденном формате, с публикацией его прогнозной величины за полгода, производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.

По данным Минтранса, на сегодняшний день в "Платоне" зарегистрированы свыше 1,8 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 820 тыс. грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 250 млрд руб., которые направлялись на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог общего пользования. В частности, за прошлый год было собрано 49 млрд руб., которые пошли на ремонт порядка 1,1 тыс. км автомобильных дорог в российских регионах, отмечает министерство.

Оператором госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%) и его гендиректору Андрею Шипелову (19%), а также возглавляющему ее Антону Замкову (31%). Доля Замкова в РТИТС увеличилась в конце 2023 года, когда бизнесмен Игорь Ротенберг продал ему свои 23,5%. РБК писал со ссылкой на знакомого с деталями сделки источника, что продажа доли Ротенберга в РТИТС состоялась в рамках "реализации плана по выходу из актива".

История индексации тарифа госсистемы "Платон" с начала ее работы в РФ