Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:06

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 21 копейку до 3,05 руб./км
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован на 21 копейку (на 7,39%): с текущих 2,84 руб./км до 3,05 руб./км, сообщил Минтранс РФ.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. Росстат сообщал, что инфляция в России за 2023 год составила 7,42%.

Росавтодор в июле 2023 года традиционно публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым тогда предполагалось, что с февраля 2024 года тариф "Платона" вырастет лишь на 15 коп., до 2,99 руб./км.

Индексация тарифа госсистемы "Платон" в утвержденном формате, с публикацией его прогнозной величины за полгода, производится с 2019 года и учитывает проработанную Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.

По данным Минтранса, на сегодняшний день в "Платоне" зарегистрированы свыше 1,8 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 820 тыс. грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 250 млрд руб., которые направлялись на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог общего пользования. В частности, за прошлый год было собрано 49 млрд руб., которые пошли на ремонт порядка 1,1 тыс. км автомобильных дорог в российских регионах, отмечает министерство.

Оператором госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%) и его гендиректору Андрею Шипелову (19%), а также возглавляющему ее Антону Замкову (31%). Доля Замкова в РТИТС увеличилась в конце 2023 года, когда бизнесмен Игорь Ротенберг продал ему свои 23,5%. РБК писал со ссылкой на знакомого с деталями сделки источника, что продажа доли Ротенберга в РТИТС состоялась в рамках "реализации плана по выходу из актива".

История индексации тарифа госсистемы "Платон" с начала ее работы в РФ

Дата индексации Тариф, руб./км Изменение, руб. Изменение, %
15.11.2015 1,53 - -
15.04.2017 1,9 0,37 24,2 %
1.07.2019 2,04 0,14 7,4 %
1.02.2020 2,2 0,16 7,8 %
1.02.2021 2,34 0,14 6,4 %
1.02.2022 2,54 0,2 8,6 %
1.02.2023 2,84 0,3 11,8 %
1.02.2024 3,05 0,21 7,39 %
Платон РТИТС РТ-Инвест Транспортные системы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Объем золота в резервах РФ за 2023 год почти не изменился

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Apple разрешит бесконтактную оплату на своих устройствах не через Apple Pay

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

Рубль растет к доллару и евро на фоне приближающихся налоговых выплат

УК "Первая" уменьшила сумму требований по иску к Euroclear до 104 млрд рублей

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });