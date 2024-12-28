В графике Путина не запланированы контакты по украинскому урегулированию

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина нет планов по новому разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, как и других контактов по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли у президента на предстоящих праздниках новый телефонный разговор с Шольцем или какие-то другие контакты, связанные с украинским урегулированием.

Ранее Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с президентом России.