Поиск

Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был деловым и откровенным

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца был откровенным и детальным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как взаимно излагалась позиция сторон", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

У Пескова поинтересовались, может ли решение Шольца позвонить Путину быть связано с внутриполитической ситуацией в Германии.

В ответ пресс-секретарь президента выразил мнение, что "все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога".

"Это может только приветствоваться, тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - добавил представитель Кремля.

Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся в минувшую пятницу.

Владимир Путин Германия Олаф Шольц Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Взрыв произошел в заводском цеху в Ижевске

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Что произошло за день: суббота, 16 ноября

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на кузбасской шахте

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военных

Умершие знаменитости

Скончалась актриса Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР

Спасатели возобновили работы в кузбасской шахте после повторного горного удара

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });