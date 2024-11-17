Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был деловым и откровенным

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца был откровенным и детальным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как взаимно излагалась позиция сторон", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

У Пескова поинтересовались, может ли решение Шольца позвонить Путину быть связано с внутриполитической ситуацией в Германии.

В ответ пресс-секретарь президента выразил мнение, что "все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога".

"Это может только приветствоваться, тем более, что президент Путин неоднократно говорил, что он открыт к разговору", - добавил представитель Кремля.

Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся в минувшую пятницу.