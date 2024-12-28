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Подписан закон, уточняющий расчет экспортной пошлины на нефть в случае ее введения

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 31 и 35 Закона РФ "О таможенном тарифе", сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о поправках в закон о Таможенном тарифе, которые уточняют правила применения экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство РФ решит воспользоваться правом на ее введение.

Ранее сообщалось, что расчет экспортной пошлины на нефть больше не отражает динамику цен на европейских рынках нефти (Средиземноморье, Роттердам, Северное море), а в расчет цены марки Urals включены дисконты при поставках в российские порты. По просьбе нефтяных компаний отдельно прописываются категории налогоплательщиков, которые не подпадут под действие экспортной пошлины, даже если правительство воспользуется своим правом на введение, - это новые месторождения нефти и плательщики НДД.

Экспортная пошлина на нефть была обнулена с 1 января 2024 года в рамках завершения налогового маневра. Она обнулялась за счет корректирующих коэффициентов к максимальной ставке вывозной таможенной пошлины: в 2019 г. - 83,3%, в 2020 г. - 66,7%, в 2021 г. - 50%, в 2022 г. - 33,3%, в 2023 г. - 16,7%, в 2024 г. - 0% (это указано в пункте 4.1 статьи 3.1 закона о Таможенном тарифе).

Однако у правительства остается право временно вводить пошлину, если цена на нефть Urals вырастет более чем на 15% за три мониторинговых периода (три месяца). Пошлина начнет применяться при цене Urals выше $182,5 за тонну и будет рассчитываться как $29,2 за тонну плюс 45% от превышения этой цены (это право закреплено в п.6.2 статьи 3.1 закона о Таможенном тарифе).

В пояснительной записке правительство отмечало, что законопроект носит технический характер, так как после завершения налогового маневра и обнуления экспортной пошлины на нефть для всех экспортеров нефтяники продолжают обосновывать перед налоговиками применение нулевой пошлины на новые месторождения и НДД, в то время как в этом нет необходимости.

При этом нефтяные компании обратились в правительство и Госдуму с просьбой найти такой вариант, при котором из закона все же не будет убрано упоминание о льготах по экспортной пошлине для новых нефтяных месторождений и НДД, так как если правительство воспользуется правом ввести пошлины, то эти месторождения под них подпадут.

В итоге депутаты учли замечания нефтяников и прописали в законопроекте норму о том, что в случае если правительство воспользуется правом на введение экспортной пошлины, то для новых морских месторождений нефти и месторождений, перешедших на НДД, будет применяться нулевая ставка экспортной пошлины.

Одновременно депутаты предложили новый расчет экспортной пошлины на нефть, в случае если правительство воспользуется своим правом на ее введение. В законопроект были внесены зеркальные изменения, сделанные ранее для расчета Urals для налогов: убирается ориентировка на европейские рынки нефти (средиземноморский, роттердамский и Северное море, цена "North Sea Dated"), при этом в расчете цены Urals предлагается учитывать котировки в портах Приморска (Urals FOB Primorsk), Новороссийска (Urals Med Aframax FOB Novorossiysk) с дисконтом в 22% и в Козьмино (ESPO blend FOB Kozmino) с дисконтом в 78%.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 г.

Владимир Путин нефть
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