"Шереметьево" повысит сборы с авиакомпаний РФ на 17%, с иностранных - на 3%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) с 1 января 2025 повысит основные сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 17%, следует из материалов аэропорта.

Так, базовый сбор за взлет-посадку увеличится с 656,8 руб. до 768,5 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ), за авиационную безопасность (без досмотра и осуществления пропускного режима) - с 32,4 руб. до 37,9 руб.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) вырастет с 214,4 руб. до 250,9 руб. на одного пассажира, на международных - с 653,2 руб. до 764,3 руб. в терминалах В, C, D, со 165,5 руб. до 193,7 руб. - в E, F.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает плату за обслуживание с января - в среднем на 3%. Сбор за взлет-посадку для них увеличится с $16,52 до $16,96 за тонну МВМ, за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) - с $1,35 до $1,39. Плата за предоставление терминалов B, C, D вырастет с $19,16 до $19,73 на одного пассажира, E, F - с $11,25 до $11,59.

"Шереметьево" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков - Etihad, Qatar Airways, китайские Hainan Airlines, China Southern Airlines.