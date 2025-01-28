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"Домодедово" в марте снова скорректирует сборы с российских авиакомпаний

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово", повысивший с января дерегулированные сборы и тарифы на обслуживание авиакомпаний, в марте снова планирует их коррекцию, некоторые сборы будут снижены.

Согласно материалам аэропорта, уменьшить на 25% планируется тарифы для российских перевозчиков на обслуживание пассажиров: на рейсах внутри России - с 585 до 440 рублей за человека, на зарубежных - с 650 до 490 рублей. В январе эти же тарифы были проиндексированы на 10%.

При этом сборы за предоставление аэровокзала, которые в начале года уже выросли на 7%, с марта планируется поднять: на внутренних линиях - сразу на 37%, до 335 рублей за каждого пассажира, на международных - на 29%, до 895 рублей.

Сбор за взлет-посадку в "Домодедово" с российских эксплуатантов в январе поднялся на 12%, до 560 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. На 4%, до 410 рублей, для них подорожал сбор за авиационную безопасность. Параллельно "Домодедово" повысило плату за обслуживание для иностранных авиакомпаний: в диапазоне от 5,5 до 9% в пассажирском сегменте и на 42% - для грузовых самолетов.

Крупнейшие базовые перевозчики "Домодедово" - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.

Red Wings Emirates Egypt Air Air Arabia S7 Домодедово Уральские авиалинии
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