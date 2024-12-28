Минобрнауки утвердило минимальные баллы для поступления в вузы в 2025-2026 учебном году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минобрнауки России опубликовало приказ о минимальных баллах Единого госэкзамена на 2025-2026 учебный год, которые необходимы для поступления в вузы.

Соответствующий приказ ведомства размещен на портале правовой информации в субботу.

Ведомство установило проходной балл по русскому языку, литературе, географии и математике профильного уровня - 40 баллов. По физике, биологии, химии - 39 баллов. По обществознанию - 45 баллов, информатике - 44 балла, истории - 36 баллов. Для иностранного языка установлено 30 баллов.