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Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

Авиакатастрофа в Южной Корее, пожар в жилом доме на западе Москвы, хуситы заявили о поражении американского дрона

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет разбился при посадке в Южной Корее. Подтверждена гибель 85 человек, 2 человека выжили.

- На Западе Москвы произошел пожар в многоэтажке. Погиб человек.

- Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник. Представитель мятежников заявил, что дрон удалось уничтожить ракетой собственного производства.

- Минобрнауки утвердило минимальные баллы для поступления в вузы в 2025-2026 учебном году. Соответствующий приказ размещен на портале ведомства.

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