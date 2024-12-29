Овощебаза загорелась в Краснодарском крае на площади 1 тыс. кв.м

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил склад с овощами и фруктами в Краснодарском крае на площади 1 тыс. кв.м., сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Динской район, п. Агроном, ул. Школьная. Установлено, что произошло загорание складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов. Площадь пожара 1 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 54 человека и 16 единиц техники.

Дальнейшая информация уточняется.