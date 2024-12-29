Открытое горение ликвидировано на овощебазе в Краснодарском крае

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении с овощами и фруктами в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Пожар на территории складского помещения овощебазы в поселке Агроном Краснодарского края произошел 29 декабря. Изначально огнем было охвачено около 1 тыс. кв. метров территории складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс. кв. метров. Позже сотрудники МЧС России локализовали пожар на 4 тыс. кв. метров.