Россиянин арестован по делу о передаче фото объектов ТЭК украинской разведке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина задержан и арестован по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в воскресенье.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий получены сведения об установлении и поддержании подозреваемым контактов посредством интернет-мессенджера "Telegram" с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сказали в ЦОС.

По данным ФСБ, "по заданию куратора за денежное вознаграждение злоумышленник осуществил собирание и передачу фотоматериалов объекта топливно-энергетического комплекса, расположенного на территории Московской области".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.