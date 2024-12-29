Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Требования Баку к Москве после крушения самолета AZAL, ужесточение правил пребывания россиян в Азербайджане, число жертв авиакатастрофы в Южной Корее, триумф российских шахматистов на ЧМ по рапиду

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что самолет AZAL был сбит на территории РФ, но не специально. При этом он потребовал от России извинений, наказания виновных, а также выплаты компенсаций.

- Правительство Азербайджана ужесточило сроки временного пребывания россиян на территории страны - не более 90 дней в течение одного года. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года. Решение стало зеркальной мерой в ответ на установленные российской стороной новые правила.

- Число жертв в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 179, двое обнаружены живыми. В стране объявлен семидневный траур.

- Мужчина арестован в России по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий ТЭК в Подмосковье. На него завели дело по статье "государственная измена".

- Российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду в Нью-Йорке. Второе и третье места также заняли россияне - Александр Грищук и Ян Непомнящий.

- Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин отличился в первом матче после травмы, поразив ворота "Торонто". Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет 25 голов.