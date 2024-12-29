В РФ создадут Национальный словарный фонд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная государственная информационная система "Национальный словарный фонд" будет создана в России для повышения грамотности населения и защиты русского языка.

"Новый цифровой ресурс будет способствовать повышению уровня общей грамотности граждан, защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства в воскресенье.

Положение о словарном фонде утверждено постановлением правительства РФ.

Информация в словарном фонде будет обновляться не реже одного раза в 5 лет. Данные будут общедоступными и бесплатными. Оператором ресурса назначено министерство науки и высшего образования.

"Он будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях и словарях, содержащих сведения о развитии норм русского литературного языка", - пояснили в правительстве.

Там подчеркнули, что в настоящее время не существует аналогов словарного фонда. В него также войдут исторические словари разных времен создания.

"Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не даёт возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстаёт от культурно-языковых потребностей общества", - пояснили в правительстве, добавив, что создание Национального словарного фонда позволит устранить этот пробел.

Федеральный закон о создании национального словарного фонда был подписан президентом РФ 22 апреля 2024 года.