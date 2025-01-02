Проект закона о защите русского языка Дума рассмотрит в приоритетном порядке

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по культуре подготовить в приоритетном порядке к рассмотрению в первом чтении законопроект о защите русского языка, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ.

"Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия", - процитировали в четверг слова Володина в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению.

Инициаторами законопроекта 468229-8 стали депутаты-"единороссы" Елена Ямпольская, Максим Топилин, Александр Хинштейн и другие.

"Проектом закона определяется необходимость размещения в общедоступных местах (местах, доступных для неопределенного круга лиц) или доведения до сведения неограниченного круга потребителей (то есть с использованием вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков, иных технических приспособлений и так далее) не содержащей рекламы и предназначаемой для публичного ознакомления потребителей информации на государственном языке" - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Так, доведение до сведения потребителей информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах должно осуществляться на русском языке, отмечается в документе.

"Таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное", - поясняют авторы законопроекта.

Кроме того, предлагается сделать обязательным перевод на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов РФ либо иностранном языке информации. При этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

"При этом (...) нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках (...) не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания", - отмечается в записке.

Кроме того, предлагается закрепить "положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства".

"Проект закона направлен на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений", - поясняется в документе.