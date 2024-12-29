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Пожар на овощебазе в Краснодарском крае локализован на площади 4 тыс. кв.м

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Крупное возгорание в складском помещении с овощами и фруктами в Краснодарском крае локализовано, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Пожар локализован на 4 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что овощебаза загорелась на площади 1,4 тыс. кв.м по адресу: Динской район, п. Агроном, ул. Школьная.

К ликвидации пожара привлечены 54 человека, 16 единиц техники, а также пожарный поезд.

МЧС РФ Краснодар Краснодарский край
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