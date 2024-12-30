Крупный пожар на овощебазе в Краснодарском крае ликвидирован

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении с овощами и фруктами в Краснодарском крае, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на территории складского помещения овощебазы в поселке Агроном Краснодарского края в воскресенье произошел пожар. Изначально огнем было охвачено около 1 тыс. кв. м территории складского помещения, предназначенного для хранения овощей и фруктов. Затем площадь пожара увеличилась до 1,4 тыс. кв. м. Позже сотрудники МЧС России локализовали пожар на 4 тыс. кв. м.