В очередях к Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают более тысячи автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. В очереди со стороны Тамани находится 740 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 325 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа, со стороны Керчи - около часа.