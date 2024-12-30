Свыше тысячи машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Тамани

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Очередь перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту вновь превысила тысячу автомобилей в понедельник днем, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00. В очереди со стороны Тамани находится 1 040 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в три часа.

В воскресенье днем число автомобилей в очереди перед Крымским мостом превысило тысячу, на пике - ближе к вечеру - достигало 1,4 тысячи. В ночь на понедельник очередь сокращалась до 80 автомобилей со стороны Тамани, после чего снова увеличилась.