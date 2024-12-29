МВД предупредил о новой схеме аферы с использованием банковского трояна

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новый вид мошенничества с использованием банковского трояна NGate выявили полицейские из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Фиксируются факты использования злоумышленниками новой версии банковского трояна NGate, нацеленного на российских пользователей", - говорится в сообщении управления в телеграм-канале.

В полиции пояснили, что в ходе схемы мошенник звонит жертве и сообщает о возможности получить различные социальные выплаты или иную финансовую выгоду. "Для этого рекомендует проследовать по присланной ссылке, откуда скачивается вредоносный APK-файл с NGate, замаскированный под приложение портала Госуслуг, Банка России, или одного из популярных банков", - сказали в управлении.

"После запуска приложения жертве, якобы для верификации себя в качестве клиента, предлагается приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести свой PIN-код и подождать, пока псевдоприложение распознает карту. В это время происходит считывание данных с карты и передача информации", - отметили в МВД.

Пока жертва удерживает карту возле своего смартфона, злоумышленники уже находятся у банкомата и запрашивают выдачу наличных, предупредили в управлении.