Поиск

Приложения банков РФ дополнят функционалом для заявлений о мошенничестве

Такое требование с 1 октября вводится для крупных банков, а также для кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Крупные банки, а также кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг, с 1 октября 2025 года обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе.

Новые требования предусмотрены положением Банка России, опубликованном на сайте регулятора. Эти требования упростят процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.

"Банки должны будут реализовать специальный функционал для пострадавших от мошенников. Это будет спецкнопка, с помощью которой клиент сможет отметить операции, как совершенные под воздействием мошенника, и получить по ним дополнительные материалы для предоставления в правоохранительные органы", - сказала представитель департамента информационной безопасности ЦБ Екатерина Железнова, слова которой приводятся в видеосообщении на сайте регулятора.

Клиенты этих банков в мобильном приложении также смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России, отмечает ЦБ.

Также с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас один из самых распространенных способов обмана.

Кроме того, с 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ должны будут прописываться в договоре с банком, отмечает ЦБ.

Сейчас в число крупных банков (системно значимых кредитных организаций, СЗКО) входит 13 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, РСХБ , Газпромбанк , Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, банк "Открытие", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит.

Эти банки также входят в число значимых на рынке платежных услуг. Кроме них в список входят: Уральский банк реконструкции и развития, банк "Санкт-Петербург", Почта Банк, РНКБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Центр-инвест", МТС-банк, банк "Русский стандарт", банк "Ак барс" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине назвали разрешение на сделки фонда 683 Capital Partners единичным кейсом

Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена

ФАС не поддержит монополию "Почты России" на рынке e-commerce

Приватизация в РФ в 2024 году принесла бюджету 132 млрд руб. при плане в 6 млрд

Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации"

Минфин РФ предложил вернуться к вопросу о "большой приватизации"

Доля ликвидных активов в объеме ФНБ к началу 2025 года упала до рекордно низких 32%

Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

"Бумажная" переоценка акций ГПН стоила "Газпрому" убытка по РСБУ на фоне роста выручки и сокращения себестоимости

"Бумажная" переоценка акций ГПН стоила "Газпрому" убытка по РСБУ на фоне роста выручки и сокращения себестоимости

Рубль в понедельник уверенно вырос на ожиданиях переговоров Путина и Трампа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2202 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6035 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });