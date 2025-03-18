Приложения банков РФ дополнят функционалом для заявлений о мошенничестве

Такое требование с 1 октября вводится для крупных банков, а также для кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Крупные банки, а также кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг, с 1 октября 2025 года обязаны добавить в свои мобильные приложения функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе.

Новые требования предусмотрены положением Банка России, опубликованном на сайте регулятора. Эти требования упростят процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.

"Банки должны будут реализовать специальный функционал для пострадавших от мошенников. Это будет спецкнопка, с помощью которой клиент сможет отметить операции, как совершенные под воздействием мошенника, и получить по ним дополнительные материалы для предоставления в правоохранительные органы", - сказала представитель департамента информационной безопасности ЦБ Екатерина Железнова, слова которой приводятся в видеосообщении на сайте регулятора.

Клиенты этих банков в мобильном приложении также смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос от регулятора, под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию, а сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России, отмечает ЦБ.

Также с 1 октября этого года все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные деньги на счета злоумышленников с помощью токенизированных (цифровых) карт. При этом неважно, является пострадавший клиентом этого банка или нет. Хищение денег через токенизированные карты сейчас один из самых распространенных способов обмана.

Кроме того, с 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ должны будут прописываться в договоре с банком, отмечает ЦБ.

Сейчас в число крупных банков (системно значимых кредитных организаций, СЗКО) входит 13 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, РСХБ , Газпромбанк , Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, банк "Открытие", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит.

Эти банки также входят в число значимых на рынке платежных услуг. Кроме них в список входят: Уральский банк реконструкции и развития, банк "Санкт-Петербург", Почта Банк, РНКБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, банк "Центр-инвест", МТС-банк, банк "Русский стандарт", банк "Ак барс" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".