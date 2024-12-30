Дамбу закрыли в Петербурге из-за угрозы наводнения

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве до отметок наводнения закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (дамбу), сообщается в понедельник в телеграм-канале КЗС.

"Все затворы комплекса заняли положение "закрыто". Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен", - говорится в сообщении.

Дамбу откроют после улучшения гидрометеорологической обстановки.

По информации МЧС, в понедельник в Петербурге ожидается усиление ветра до 19-24 м/с. Волны могут подняться до 2-2,5 м вне льда.

До полуночи 31 декабря в городе действует "желтый" уровень погодной опасности.