Дамбу открыли в Петербурге после угрозы наводнения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге открыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС, дамба), сообщается во вторник в телеграм-канале КЗС.

"Все затворы водопропускных и судопропускных сооружений комплекса переведены в положение "открыто". Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник дамбу закрыли в преддверии усиления ветра до 19-24 м/с и прогнозируемого подъема уровня воды в Неве.