Поиск

Дамбу открыли в Петербурге после угрозы наводнения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге открыли затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС, дамба), сообщается во вторник в телеграм-канале КЗС.

"Все затворы водопропускных и судопропускных сооружений комплекса переведены в положение "открыто". Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник дамбу закрыли в преддверии усиления ветра до 19-24 м/с и прогнозируемого подъема уровня воды в Неве.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 68 беспилотников

Военная операция на Украине

В Смоленской области произошел пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника

Военная операция на Украине

Семеро подростков ранены при взрыве неустановленного устройства в Лисичанске

ВСУ вновь атаковали курский Льгов

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму после крушения танкеров вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе96 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5629 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау69 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });