Минобороны оценило потери ВСУ за сутки на курском направлении в более чем 310 военных

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 310 человек, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.

По словам военных, всего за время боевых действий на курском направлении потери армии Украины составили: более 45 530 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1 359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

В Минобороны заявили, что за все время также уничтожены: 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 28 единиц инженерной и другой техники.