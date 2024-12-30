Российские военные отразили пять атак ВСУ в Курской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российская армия ведет наступательные действия против украинских сил в Курской области, за сутки отражены пять атак ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

По его данным, группировка "Север" в ходе наступательных действий нанесла удары по ВСУ в районе 11 населенных пунктов Курской области.

Как сказано в сообщении ведомства, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области".