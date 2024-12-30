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14 человек в Воронежской области отравились обедом в столовой

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Рамонском районе Воронежской области 14 человек госпитализированы с признаками отравления после обеда в столовой, сообщила пресс-служба областного правительства.

"По предварительной информации министерства здравоохранения региона, 14 человек были доставлены в медучреждения. 13 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования, взяты пробы продуктов. После проведения санитарно-эпидемиологического расследования будут сделаны выводы о причине отравления.

Роспотребнадзор Воронежская область
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