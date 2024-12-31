Все отравившиеся в столовой в Воронежской области оказались сотрудниками X5 Group

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Все 14 отравившихся после обеда в столовой в Воронежской области накануне являются сотрудниками распределительного центра X5 Group, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"С 2016 года услуги по оказанию организации питания сотрудников РЦ осуществляет подрядчик, за время сотрудничества с которым нарушений зафиксировано не было. Контрагент отвечает за полный цикл приготовления пищи, используя исключительно собственные продукты. Кроме того, ежедневно бракеражная комиссия пробует все блюда перед обедом. 30 декабря несоответствий вкусовых качеств приготовленных блюд ей выявлено не было", - отмечает X5 Group.

"Все сотрудники контрагента отстранены от работы в столовой, - заявили в пресс-службе. - Распределительный центр компании продолжает бесперебойно снабжать магазины".

Согласно сообщению, часть сотрудников распределительного центра переведены на амбулаторное лечение.

30 декабря пресс-служба правительства Воронежской области со ссылкой на региональный Минздрав сообщила о госпитализации 14 человек с признаками отравления.

По данным пресс-службы, специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования, взяты пробы продуктов. После проведения санитарно-эпидемиологического расследования будут сделаны выводы о причине отравления.