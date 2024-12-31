В Смоленской области произошел пожар на объекте ТЭК после атаки беспилотника

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на объекте топливно-энергетического комплекса вследствие атаки дронов на Смоленскую область, сообщил глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области Роман Захаров.

"Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания", - написал Захаров в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации, на месте происшествия расчеты МЧС ликвидируют открытое пламя.

"Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы", - добавил глава муниципального образования.