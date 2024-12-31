Падение обломков беспилотника вызвало разлив топлива и пожар на нефтебазе в Смоленской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ была подавлена атака украинских беспилотников в Ярцевском районе Смоленской области, падение обломков БПЛА вызвало разлив топлива и пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Сегодня в Ярцевском районе средствами ПВО Министерства обороны России была подавлена атака украинских БПЛА. По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале губернатора.

В нем отмечается, что в настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет.

Ранее о возгорании на объекте ТЭК сообщил глава Ярцевского района Роман Захаров.