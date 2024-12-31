Поиск

Путин отметил, что РФ смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, выразил уверенность в том, что страна будет идти только вперед.

"Через несколько минут вступит в свои права новый, 2025 год, завершающий первую четверть 21 века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями", - сказал Путин в обращении, прозвучавшем в Петропавловске-Камчатском.

Он отметил: "Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности".

Президент сказал, что предстоит еще многое решить, но можно и по праву гордиться тем, что уже сделано, что является надежной основой для дальнейшего развития.

"Наша страна - независимая, свободная и сильная - смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, и сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем, уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан", - сказал Путин.

"В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России - вместе с нашими бойцами и командирами. Вы - подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас, в вашу честь", - сказал президент.

Он напомнил, что во славу восьмидесятипятилетия великой Победы и как дань уважения к памяти предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом Защитника Отечества.

"Желаю благополучия, процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране, России. Когда мы вместе - все исполнится", - сказал Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Временные ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты

Разлив мазута в Керченском проливе

Утечек мазута из затонувших танкеров "Волганефть" не зафиксировано

Аэропорт "Владикавказ" открыт для приема и отправки самолетов

Авиакатастрофа в Актау

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц

Трое пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян выписаны из больниц
Военная операция на Украине

Черноморский флот уничтожил восемь морских дронов ВСУ

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Почти 1,7 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута в Черном море

Аэропорт "Владикавказ" закрыт для приема и отправки самолетов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани

Временные ограничения на прием и отправку авиарейсов введены в аэропорту Казани
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 68 беспилотников

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5634 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе97 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });