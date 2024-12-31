Путин отметил, что РФ смогла дать ответ на сложнейшие вызовы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, выразил уверенность в том, что страна будет идти только вперед.

"Через несколько минут вступит в свои права новый, 2025 год, завершающий первую четверть 21 века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями", - сказал Путин в обращении, прозвучавшем в Петропавловске-Камчатском.

Он отметил: "Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности".

Президент сказал, что предстоит еще многое решить, но можно и по праву гордиться тем, что уже сделано, что является надежной основой для дальнейшего развития.

"Наша страна - независимая, свободная и сильная - смогла дать ответ на сложнейшие вызовы, и сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем, уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан", - сказал Путин.

"В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России - вместе с нашими бойцами и командирами. Вы - подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас, в вашу честь", - сказал президент.

Он напомнил, что во славу восьмидесятипятилетия великой Победы и как дань уважения к памяти предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом Защитника Отечества.

"Желаю благополучия, процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране, России. Когда мы вместе - все исполнится", - сказал Путин.