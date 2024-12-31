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Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил с наступающим Новым годом военных

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил всех военных с наступающим Новым годом, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции", - сказал он.

Владимир Путин СВО Дмитрий Песков
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