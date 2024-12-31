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ВМФ России в новом году продолжит дальние походы, в том числе в Арктику

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот РФ в 2025 году продолжит выполнять задачи в Мировом океане, заявил главком ВМФ Александр Моисеев.

"В 2025 году корабли и суда ВМФ России продолжат выполнять задачу военно-морского присутствия в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, с целью гарантированного обеспечения безопасности национальных интересов государства", - приводит его слова департамент информации Минобороны РФ во вторник.

По словам главкома, в 2024 году выполнено более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону кораблей и судов ВМФ России.

"География походов охватывала весь Мировой океан", - подчеркнул Моисеев.

Минобороны РФ ВМФ России Александр Моисеев Мировой океан
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