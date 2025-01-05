Северный флот РФ направит отряд кораблей в арктический поход в августе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Арктическая группировка Северного флота отправится в четырнадцатый по счету поход по морям Северного Ледовитого океана в августе, сообщила пресс-служба флота в воскресенье.

"Арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в ходе очередного похода", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, отряд кораблей проведет в Арктике ряд боевых учений.

Как отметили в пресс-службе, также в рамках похода военнослужащие береговых войск отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщала, что патрулирование воздушного пространства над Арктикой и Атлантикой станет одной из приоритетных задач для самолетов дальней противолодочной авиации в 2025 году.