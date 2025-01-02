Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска, сообщили в четверг в Росавиации.

"В аэропортах Саратов (Гагарин), Пенза и Саранск ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 02:00 МСК, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) - в 03:30 МСК", - говорится в сообщении.

"В аэропорту Казани ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 05:00 МСК", - добавили в Росавиации.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов.