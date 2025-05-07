В Мордовии сообщили о БПЛА, нейтрализованных на подлете к Саранску

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Мордовии 7 мая нсколько беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к Саранску, сообщил зампред правительства республики Батыр Эмеев.

По его данынм, "все беспилотные аппараты летели на наши гражданские предприятия, расположенные в промзоне".

"Да, есть повреждения, но главное, что нет жертв и пострадавших", - добавил Эмеев и призвал не обсуждать эти инциденты в соцсетях .

Утром 7 мая глава Мордовии Артем Здунов сообщил об угрозе БПЛА.

"Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения. Прошу соблюдать меры безопасности. При необходимости звоните 112. Работают экстренные службы и правоохранительные органы", - написал он в Telegram.

Мэрия Саранска сообщала, что в городе был введен режим ЧС муниципального уровня. В дошкольных и образовательных учреждениях отменили занятия. В городе были изменены некоторые маршруты троллейбусов и автобусов.

В официальном телеграм-канале республики сообщалось, что "оперативным штабом Мордовии принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности". Также запрещено распространять информацию о последствиях применения БПЛА.