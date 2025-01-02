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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024 году вырос примерно на 5%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024 году, по предварительным данным, вырос примерно на 5% относительно показателя за 2023 год, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в четверг.

"Что касается перевозок в целом по стране, подсчеты на данный момент ведем, но рост составил порядка 5%, и, по предварительным данным, перевезено 111,3 млн человек", - сказал он.

Объем перевозок через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Внуково", "Домодедово"), по его словам, выросли также примерно на 5%, до 75 млн человек. В частности, крупнейший в РФ аэропорт "Шереметьево" обслужил ориентировочно на 20% больше пассажиров, чем год назад.

Росавиация Дмитрий Ядров
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