Росавиация в 2025 году прогнозирует снижение пассажиропотока на 1,7%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация в 2025 году ожидает снижения пассажиропотока российских авиакомпаний до 109,7 млн человек, заявил глава ведомства Дмитрия Ядров на форуме NAIS-2025.

"На этот год Росавиация с Минтрансом ставят планку порядка 109,7 млн пассажиров", - сказал он.

По данным ведомства, за 2024 год авиакомпании перевезли 111,6 млн человек, что на 5,8% больше, чем год назад: внутренний трафик составил 84,6 млн (+2%), зарубежный - 27 млн (+20,1%). Таким образом, в этом году, общий трафик может упасть примерно на 1,7%.

Эксперты подведомственного Росавиации ГосНИИ ГА прогнозировали ранее, что из-за дефицита авиапарка пассажиропоток авиакомпаний в 2025 году может упасть до 95,1 млн (-15%), в 2026 - до 91,2 млн (-18%).